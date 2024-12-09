自行車雙雄 大和力挺

外資大和資本發布「亞洲自行車產業」報告指出，自行車族群雖然短期股價欠缺催化劑，但長期受惠於電動自行車及平均單價提升的結構性需求，因此建議繼續「持有」巨大（9921）及美利達，目標價分別維持在168元、150元。

大和資本中小型股分析師簡君穎指出，雖然近期股價缺乏催化劑，且庫存調整到健康水準的時間更從今年下半年延後到2025年第3季，但電動自行車仍是結構性需求，且平均售價提高也是趨勢，都仍將是自行車產業的主要營收驅動力，並成為中長期股價的利多觸媒。

依據大和在亞太地區的供應鏈調查，自行車產業庫存已改善，但仍未達到健康水準。從上游零組件到下游 OEM／OBM廠，庫存天數已下滑，但仍在高檔區，需要時間去化，因此營收動能需要一些時間才能改善。

簡君穎認為，自行車產業需求能見度持續低迷。巨大已將產業恢復健康前景的預期時間從今年下半年延後到2025年第3季，主要是由於歐洲市場訂單的不確定性。歐洲是全球自行車業的主要銷售地區，占巨大2023年營收的32%，占美利達營收的51%。

除歐洲製造業採購經理人指數（PMI）疲軟外，簡君穎認為，自行車產業在2025年還有獲利下滑的風險，因為需求復甦可能慢於預期。而且，到目前為止，彭博資訊統計的法人共識預估獲利仍然很高，顯示將有下修的風險。另外，關稅為潛在風險，可能衝擊全球經濟，減弱對於自行車的需求。

簡君穎在最新報告中，維持巨大及美利達的「持有」評等，目標價也維持不變。簡君穎認為，2025年3月將有新的電動自行車款問世，可能成為短期股價催化劑。