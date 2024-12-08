遠雄大巨蛋 演唱會商機燒

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

遠雄（5522）台北大巨蛋因近期的周杰倫演唱會而引爆大商機，天王、天后級藝人將陸續搶進演出，下一檔張惠妹演唱會也將在大巨蛋登場，業內指出，巨星搶進下讓大巨蛋含金量愈來愈高，有望成為遠雄的大金蛋。

今年國內演唱會亮點滿滿，不少國際大咖歌手以及天王、天后等紛紛舉辦演唱會，加上台北大巨蛋可舉辦非運動賽事後，帶起新一波演唱會經濟盛況，也引發一波大咖藝人「攻蛋」熱潮。

文創業者必應創造董事長周佑洋曾透露，很多藝人都想去大巨蛋舉辦演唱會，但大巨蛋的場租費用是「比例抽到完」，換言之，等於抽成無上限。業內指出，在大咖藝人搶進大巨蛋辦演唱會後，可觀的租金抽成挹注下，遠雄的營運也將出現新亮點。

法人指出，目前第一階段登上大巨蛋的藝人，都是天王、天后等級，吸金能力強，從周杰倫演唱會就可得知，連四日演唱會，共達約24萬個座位不僅全數售罄，且一票難求，可望推升遠雄巨蛋的租金收益，有望添補營運動能。

另一方面，法人指，台北大巨蛋已經逐漸成為「大金蛋」，在國內天王、天后等級藝人紛紛站台後，市場也相當期待，未來能有海外歌手也站上大巨蛋，場面大、效果好、座位多都是大巨蛋的優勢，也因此，除了租金收益，只要大巨蛋的演唱會需求持續熱絡，賣相只會愈來愈佳，所以遠雄持有大巨蛋可謂是「雙贏」模式。

大巨蛋 演唱會 遠雄

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