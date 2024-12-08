阜爾運通 雙引擎熱轉

阜爾運通（6914）近期積極跨入智慧辦公樓宇建案，提供全套智能管制 ，打造雲端科技成為推升未來營收、獲利成長新動能；另外，拿到新竹市停車場1萬個停車格管理加入，成為推升第4季營收、獲利新動能。

阜爾運通營運重心包括設備事業「PSS」及停車管理事業「城市車旅CITY PARKING」兩大事業體，今年第3季稅後純益為9,650萬元，年減28%，每股純益為1.46元；累計前三季稅後純益3.33億元，年減18%，每股純益5.24元。

停管業務營收占比90.9%，為公司營運主要成長動能；經營知名的停車案場包括台北大巨蛋、101大樓及台大醫院等。阜爾運通是國內市占率最大的停車供應商，透過上、下游整合能力，能減少停車場管理成本，比同業更有優勢，是電子支付使用率最高的業者，全新進化智慧型車辨識系統，提供唯一線上、線下多元電子支付。

台灣停車場管理市場尚未飽和，根據統計，國內小型汽車數量仍在緩步成長，而且一個家庭已經從一台車到多台車的市場需求，停車市場2017年到2023年的複合成長率為1.39%，阜爾運通將積極擴點提升市占率，成為進一步推升2025年營收、獲利向上走升動能。

後來還在在元大介紹下認識國泰人壽，因為國泰人壽也有許多的物業管理需求，在接觸後發現阜爾運通的營運實力驚人，未來還可以成為物業管理的合作夥伴。