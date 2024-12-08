王品、漢來 搶年菜商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

王品（2727）集團、漢來美食搶攻農曆年外帶年菜商機紛紛出招，兩大集團都看好今年相關業績。

王品集團推估，冷凍年菜有望年增三成，常溫年菜也會成長二成；漢來美食則看好外帶年菜業績將較去年成長20%。

搶攻過年圍爐商機，王品表示，旗下四大中餐品牌共推出3,500套熱年菜組合，預期營收可成長一至二成、達2,000萬元；冷凍年菜去年業績約6,000萬元，今年預計可成長三成。

王品指出， 根據內政部最新統計，今年10月全台每戶平均人數為2.48人，顯示現在家庭人口組成愈來愈少，為讓小家庭更多彈性選擇，王品中餐品牌也準備單品、小套組年菜。

漢來美食外帶年菜部分，除夕當天三館宴會廳售出，今年因南港宴會廳加入而多增加200套，南北三館共將銷售1,200套，推估業績將較去年成長二成， 伴隨因應成本攀升而漲價約10%，整體營收上看1,350萬元。

冷凍宅配年菜方面，漢來美食估銷售數字與去年差異不大，約接近1萬盒，小幅增加6%左右。由於銷售單價較去年攀升，營收預估達1,000萬元，成長近二成。

年菜 漢來美食 王品集團

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