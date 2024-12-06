第一店法說會／三策略迎戰疫後旅遊市場

第一店（2706）6日舉辦法說會，公司表示，未來主要有三大策略，包含持續耕耘既有市場、積極爭取國旅且與政府配合各項的旅遊方案，以及尋覓多角化投資，為公司增加收入。

第一店前三季營收2.02億元，年增9.2%，稅後純益2.68億元，年增13.6%，每股盈餘0.54元。第一店表示，今年前三季來台旅客客源國以東南亞最高達30%，其次為港澳、日本，占比分別為18%、16%。與去年同期相較，包括日、韓來台旅客占比皆有攀升。

另就出入境人數分析，今年前三季出境人次達1,275萬人，與去年同期相較成長51.4%，而入境人次則達554萬人，年增27.1%。顯示出境旅遊不論是人次或是成長率皆高於入境旅遊。

第一店過去二年客源以東南亞占比最高，分別達75.4%、58.9%，其次為東北亞客，包含日、韓等分別為9.0%、32.7%，北美則排名第三，包含美國和加拿大。

第一店另有海外轉投資，包含轉投資美國「今日旅遊」與「第一萬華」等公司。