華紙有望重返成長軌道

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

紙漿大廠華紙（1905）指出，短纖紙漿價格於9至10月受全球經濟局勢前景不明與中國大陸紙品市況低迷雙重影響下，導致價格下滑。11月價格已出現些微上漲，12月持穩短纖紙漿價格為每噸570美元。法人分析，從原物料價格變動來分析，華紙11月營收有望重返成長軌道。

短纖紙漿價格在6月衝上今年新高點760美元，然而因大陸市場需求低迷，8、9月價格開始下跌，直到11月止穩，從6月的漿價高峰至12月跌幅每噸約200美元。華紙認為，從原物料成本全面攀升的角度分析，價格進一步下跌的可能性較低，但仍需關注整體市場供、需表現。

華紙營收在8月受惠於價格上漲，營收來到17.7億元，9、10月營收受到紙漿價格下滑波及，較8月下滑，9月、10月的營收分別為15.52億元跟15.87億元。法人預估，隨著11月紙漿價格反彈，華估11月營收有望較10月回升。

延伸閱讀

研華11月營收寫今年次高 神基創同期新高

元大金股價及11月獲利雙創新高紀錄 法人估明年光現金股利就逾1元

11月集中市場有交易戶數374萬戶 終止連3降

元大金前11月賺進340億元、創歷史新高 EPS為2.63元

相關新聞

材料11月營收月增10% 創下新高

材料-KY昨（6）日公布11月營收15.58億元，創下單月歷史新高，月增10.02%，年增25.21%；累計今年前11月...

上銀11月營收年增11% 樂觀景氣向上

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）昨（6）日公布11月合併營收21.40億元，較上月減少1.5%，主要因為11月颱風...

亞德客11月營收年增1.8% 同期最佳

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）公布11月合併營收25.66億元，月增11.4%、年增1.8%，為近六個月以來高點，...

華紙有望重返成長軌道

紙漿大廠華紙（1905）指出，短纖紙漿價格於9至10月受全球經濟局勢前景不明與中國大陸紙品市況低迷雙重影響下，導致價格下...

八方雲集 三招衝獲利

八方雲集（2753）董事長林欣怡昨 （6）日表示，2025年是發展關鍵年份，主要聚焦在國際化拓展、高度自動化工廠投入運營...

高球三雄 11月營收靚

高爾夫球具代工三雄昨（6）公告11月營收表現，復盛應用單月30.43億元、年增29.1%；明安單月15.8億元、年增15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。