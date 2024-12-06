華紙有望重返成長軌道

紙漿大廠華紙（1905）指出，短纖紙漿價格於9至10月受全球經濟局勢前景不明與中國大陸紙品市況低迷雙重影響下，導致價格下滑。11月價格已出現些微上漲，12月持穩短纖紙漿價格為每噸570美元。法人分析，從原物料價格變動來分析，華紙11月營收有望重返成長軌道。

短纖紙漿價格在6月衝上今年新高點760美元，然而因大陸市場需求低迷，8、9月價格開始下跌，直到11月止穩，從6月的漿價高峰至12月跌幅每噸約200美元。華紙認為，從原物料成本全面攀升的角度分析，價格進一步下跌的可能性較低，但仍需關注整體市場供、需表現。

華紙營收在8月受惠於價格上漲，營收來到17.7億元，9、10月營收受到紙漿價格下滑波及，較8月下滑，9月、10月的營收分別為15.52億元跟15.87億元。法人預估，隨著11月紙漿價格反彈，華估11月營收有望較10月回升。