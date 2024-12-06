亞德客11月營收年增1.8% 同期最佳

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）公布11月合併營收25.66億元，月增11.4%、年增1.8%，為近六個月以來高點，也是歷史同期新高；累計前11月合併營收278.83億元、年增1.8%，續創歷史同期新高。

亞德客表示，中國大陸政府近期持續發布刺激經濟政策，預估刺激政策的遞延效應，以及導致客戶延後拉貨的各項不確定因素逐漸明朗化後，需求可逐漸回溫，預期2025年出貨將可穩健成長。

亞德客稍早表示，集團到12月將逐步提升產能利用率，出貨回溫，預期明年出貨目標較今年有雙位數百分比增長；法人也估，亞德客明年在電子設備、包裝機械、機床設備、車用等應用出貨，可望有雙位數百分比成長。

分析近期營運狀況，亞德客說，11月接單金額持續高於出貨金額，而11月來自通用機械、機床設備及汽車產業出貨有較高成長率，電池產業11月出貨則與去年同期持平。法人估，亞德客第4季出貨應可優於第3季，全年營收可望突破300億元新高。

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