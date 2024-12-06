上銀11月營收年增11% 樂觀景氣向上

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）昨（6）日公布11月合併營收21.40億元，較上月減少1.5%，主要因為11月颱風來襲，工作天數減少影響，但仍比去年同期增加11.9%；累計前11月合併營收223.29億元、年減2.0%，年減幅持續收斂。

上銀11月營收是2019年以來同期次高，法人估，12月出貨、營收應可優於去年同期。

半導體、大型基礎建設、自動化等訂單回溫，上銀滾珠螺桿、線性滑軌等傳動元件訂單能見度約二至2.5個月；而受川普擬對中國大陸、墨西哥等加徵進口關稅影響，目前客戶下單以短單為主，預期第4季營運可優於去年同期，全年營收力拚與去年持平。

上銀第3季合併稅後淨利6.64億元，季增14%、年增5%，是近八個季度以來高點，每股稅後純益1.88元；前三季稅後淨利16.42億元、年減3.5%，每股稅後純益4.64元。

展望未來，上銀董事長卓文恒稍早表示，2025年台灣工具機產業景氣會比今年好，明年上銀營運有機會較今年成長。