威力暘打入豐田供應鏈

威力暘-創（6988）董事長劉一郎昨（6）日表示，威力暘熱系統控制器ECU供日本豐田供應鏈DENSOECU明年初開始量產，已獲得東海理化、豐田合成等定點項目，持續深化與豐田體系合作，未來透過豐田供應鏈的效應，成為推動營收、獲利成長新動能。

威力暘昨日法說會表示，在ECU相關領域已取得相當多的成果，包括供應中國大陸多家車廠與多家機車的電子控制器，獲得國瑞汽車電動貨卡相關項目，並且成為YAMAHA全球合格供應商；隨著新項目陸續堆疊與加入量產，看好2026年營運動能可進一步提升。威力暘與國瑞汽車合作開發之車用檢診系統，已成功應用於國瑞輕型電動貨卡。

同時，威力暘電子宣布與德國整車設計公司IDEENION Automobil AG建立策略合作關係，雙方將共同推動車展創新原型車進入量產階段，開發新型軟硬體整合控制單元（ECU），為汽車智能化領域帶來新的突破。

IDEENION在德國擁有超過30年整車設計經驗，與Audi、BMW、Mercedes-Benz等知名品牌有著深厚的合作。威力暘將直接提供高品質的ECU解決方案給全球領先的車用OE客戶，拓展全球市場。根據市場預測，全球車載ECU市場將在2028年達到849.5億美元。威力暘與IDEENION合作開發的新型ECU，將滿足市場對高性能和高可靠性產品的不斷增長的需求。

威力暘近年積極朝客製化利基ECU發展，除了機車、汽車相關應用，也朝遊艇、特殊車輛如高爾夫球車等發展，董事長劉一郎表示，公司研發團隊多達70幾人，以技術為核心價值，因此毛利率達30%水準。

而因應國際大廠業務規劃，威力暘也建置了新竹台元新廠。