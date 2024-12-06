八方雲集 三招衝獲利

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

八方雲集（2753）董事長林欣怡昨 （6）日表示，2025年是發展關鍵年份，主要聚焦在國際化拓展、高度自動化工廠投入運營、開發設計高毛利商品等策略，有信心將明年營收與獲利將有雙位數成長。同時，美國店數今年底已來到十家規模，另，在手已簽約的有十家，其中九家預計明年開出，包含北加州二家、南加州四家、德州三家，另有一家會在2026年開幕。

八方雲集昨日召開法說會，林欣怡表示，主力品牌八方雲集今年展店力道非常強勁，新開店數達36家，淨增加約七間門市，主要是力行汰弱留強政策，新開店的整體營運績效亮眼，有助提升整體店質水準。另外，八方雲集牛肉麵得獎後，門市銷售一度翻倍，即便蜜月期過後也仍有三成以上的成長，目前產能已不敷使用，正在拓增產線，預計最快明年2月完成產線擴充，整體產量將提高三倍。

其次，梁社漢排骨品牌成立已有超過五年的時間，全台店數已達227間，今年新開店數達24間，平均一個月開出二家店，今年淨增加17店。看好中南部分店的日均營收持續成長，加上在當地市場滲透率仍不高，計畫在中南部積極展店，同時，牛肉麵系列產品未來也會導入到梁社漢品牌。

美國市場方面，規模效益逐漸顯現。八方雲集積極嘗試到非華裔族群為主的商圈展店，目前有愈來愈多白人、墨西哥人客群，接受度逐漸提升。八方雲集德州中央工廠也預計明年第2季底投入營運，和當地門店同步啟動市場開發。

八方雲集興建的豬肉截切廠也預計在明年第2季底完工試產，下半年正式投產。林欣怡表示，投資截切廠主要目標是增加對上游原料的掌握度與穩定性，同時有利建立食安規格標準，以及豐富產品選擇性。

在原料價格方面，林欣怡表示，今年毛豬價格雖未進一步走高，但維持在高檔，主要是國產供給量和進口量都不足，加上農曆年將至，食品廠加緊備貨，需求強勁，豬價預期要到農曆年後才有機會回落，且不易看到大幅回檔。

截至今年11月底，八方雲集在全球擁有1,370家門市，其中台灣1,284家、香港76家及美國十家。

延伸閱讀

每一間都想收藏！ 台北「牛肉麵」終極指南 不可錯過的必吃神店大公開

「棒球概念股」有誰…發揮想像力很多檔都能沾上邊！ 八方雲集（2753）這次不算？

德州州長下令德州各機構斷絕與中國的投資關係 禁止任何新的投資

牛肉麵100元！台南巷弄代表「寶藏小吃店」料多份量足，跟著成大學生點「水餃、炒飯」45元吃超飽

相關新聞

材料11月營收月增10% 創下新高

材料-KY昨（6）日公布11月營收15.58億元，創下單月歷史新高，月增10.02%，年增25.21%；累計今年前11月...

上銀11月營收年增11% 樂觀景氣向上

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）昨（6）日公布11月合併營收21.40億元，較上月減少1.5%，主要因為11月颱風...

亞德客11月營收年增1.8% 同期最佳

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）公布11月合併營收25.66億元，月增11.4%、年增1.8%，為近六個月以來高點，...

華紙有望重返成長軌道

紙漿大廠華紙（1905）指出，短纖紙漿價格於9至10月受全球經濟局勢前景不明與中國大陸紙品市況低迷雙重影響下，導致價格下...

八方雲集 三招衝獲利

八方雲集（2753）董事長林欣怡昨 （6）日表示，2025年是發展關鍵年份，主要聚焦在國際化拓展、高度自動化工廠投入運營...

高球三雄 11月營收靚

高爾夫球具代工三雄昨（6）公告11月營收表現，復盛應用單月30.43億元、年增29.1%；明安單月15.8億元、年增15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。