高球三雄 11月營收靚

高爾夫球具代工三雄昨（6）公告11月營收表現，復盛應用單月30.43億元、年增29.1%；明安單月15.8億元、年增15.5%；大田單月為3.79億元、年增4.2%，業者一致指出，在客戶群拉貨強勁下，出貨旺季可延續到明年首季。

高爾夫品牌商去年一度出現存貨水位偏高問題，但隨著調節庫存達到效果，各品牌商逐漸恢復正常下單，加上高爾夫球運動歷經疫情期間打球人口、人次大幅增加情況，整體市場規模擴大，台灣的球具代工三雄隨著步入旺季，營運齊步上攻。

以復盛應用公告11月營收來看，單月為30.43億元、月增21.2%、年增29.1%；累計今年前11月營收250.95億元、年增15.1%。

明安方面，11月營收為15.8億元、月增33%、年增15.5%；累計前11月營收達125.69億元，年減3.3%。大田方面，11月營收為3.79億元、月增13.2%、年增4.2%，累計今年前11月營收達43.73億元、年增10%。

展望後市，目前高球具代工業者接單再傳捷報，將可挹注營運表現站穩在高檔。明安即表示，從在手單量來看，11月和12月是今年的出貨最高峰。而針對明年首季的出貨訂單也正陸續接獲，起碼可達旺季水準。

復盛應用也指出，第4季一向是全年的出貨旺季，除力拚單季營收季增兩位數字，放眼現有出貨接單的能見度達三、四個月，可延續到明年首季。