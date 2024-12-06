台新金公布獲利 前11月累計EPS 1.35元
台新金控公布今年前11月獲利，113年11月自結稅後淨利13.8億元，累計每股稅後淨利（EPS）1.35元，其中，台新銀行11月稅後淨利12.8億元，累積稅後淨利為167.5億元，核心業務獲利動能強健，累計稅後淨利較去年同期成長 18.9%。
此外，台新資產品質亦維持穩健，截至11月底逾放比為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1017.78%。
台新證券11月稅後淨利1.7億元，較上月成長，主係公司操作績效提升，致公司衍生工具部位處分利益增加；累計前11個月稅後淨利22.0億元，較去年同期成長，主因今年證券市場指數上漲，成交量較去年成長，致公司經紀手續費收入增加。
台新人壽113年11月稅後淨損1.0億元，主因本月股市行情不佳致股票資本利得減少；累計稅後淨利18.2億元，較去年同期增加，亦為今年股票資本利得帶動。
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