中信金控前11月獲利超越去年全年 今年獲利估逾700億

中信金今（6）日公告2024年11月自結盈餘，11月單月稅後盈餘49.38億元，累計前11月合併稅後盈餘為683.27億元，已超越去年全年獲利，每股稅後盈餘（EPS）3.45元，亦創歷史新高，旗下雙引擎中信銀、台灣人壽累計前11月稅後淨利分別創下歷年同期最高及次高。

中信金控表示，子公司中國信託銀行11月稅後獲利42.86億元，累計前11月稅後獲利450.60億元，較去年同期成長16%，創歷年同期新高。今年以來，存放款動能穩健成長，財富管理因保險、基金及結構債銷售業績大幅增加，帶動相關手續費收入，較去年同期成長40%，信用卡業務則在海外消費需求強勁帶動下，手續費收入較去年同期成長25%，加上衍生性金融商品操作及債券處分挹注，帶動整體營收較去年同期成長。

台灣人壽11月稅後淨利6.81億元，保險業務動能保持良好，且美元升值舒緩避險成本壓力，獲利維持穩健。累計前11月稅後獲利219.12億元，較去年同期大幅成長58%，主要來自處分股票及基金等資本利得。