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八方雲集法說會／明年營運拚雙位數成長 美國已簽約10家店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
八方雲集董事長林欣怡6日表示，2025年是發展關鍵年份。 圖／聯合報系資料照片
八方雲集董事長林欣怡6日表示，2025年是發展關鍵年份。 圖／聯合報系資料照片

八方雲集（2753）董事長林欣怡6日表示，2025年是發展關鍵年份，主要聚焦在國際化拓展、高度自動化工廠投入運營、開發設計高毛利商品等策略，有信心將明年營收與獲利將有雙位數成長。同時，美國店數今年底已來到10家規模，另，在手已簽約的有10家，其中9家預計明年開出，包含北加州2家、南加州4家、德州3家，另有一家會在2026年開幕。

八方雲集6日召開法說會，林欣怡表示，主力品牌八方雲集今年展店力道非常強勁，新開店數達36家，淨增加約7間門市，主要是力行汰弱留強政策，新開店的整體營運績效亮眼，有助提升整體店質水準。另外，八方雲集牛肉麵得獎後，門市銷售一度翻倍，即便蜜月期過後也仍有三成以上的成長，目前產能已不敷使用，正在拓增產線，預計最快明年2月完成產線擴充，整體產量將提高三倍。

其次，梁社漢排骨品牌成立已有超過五年的時間，全台店數已達227間，今年新開店數達24間，平均一個月開出二家店，今年淨增加17店。看好中南部分店的日均營收持續成長，加上在當地市場滲透率仍不高，計畫在中南部積極展店，同時，牛肉麵系列產品未來也會導入到梁社漢品牌。

美國市場方面，規模效益逐漸顯現。八方雲集積極嘗試到非華裔族群為主的商圈展店，目前有愈來愈多白人、墨西哥人客群，接受度逐漸提升。八方雲集德州中央工廠也預計明年第2季底投入營運，和當地門店同步啟動市場開發。

八方雲集興建的豬肉截切廠也預計在明年第2季底完工試產，下半年正式投產。林欣怡表示，投資截切廠主要目標是增加對上游原料的掌握度與穩定性，同時有利建立食安規格標準，以及豐富產品選擇性。

在原料價格方面，林欣怡表示，今年毛豬價格雖未進一步走高，但維持在高檔，主要是國產供給量和進口量都不足，加上農曆年將至，食品廠加緊備貨，需求強勁，豬價預期要到農曆年後才有機會回落，且不易看到大幅回檔。

截至今年11月底，八方雲集在全球擁有1,370家門市，其中台灣1,284家、香港76家及美國10家。

八方雲集 美國

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