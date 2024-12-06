台新金前11月賺192億元、EPS 1.35元寫同期次高 銀行獲利創新高
台新金控（2887）6日公布11月自結稅後純益13.8億元，月增11.2%，年減8%，累積前11月稅後純益192.8億元，年增33.9%。累計每股稅後純益（EPS）1.35元，寫下歷史同期次高。
子公司方面，主力獲利引擎台新銀行11月稅後純益12.8億元，累積稅後純益為167.5億元，創歷史同期新高，較去年同期成長18.9%，核心業務獲利動能強健，資產品質維持穩健，截至11月底逾放比為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1,017.78%。
台新證券11月稅後純益1.7億元，較上月成長，但年減15％，主因公司操作績效提升，致公司衍生工具部位處分利益增加；累計前11月稅後純益22億元，年增66.7％，主因今年證券市場指數上漲，成交量較去年成長，致公司經紀手續費收入增加。
至於台新人壽11月稅後虧損達1億元，主因11月股市行情不佳致股票資本利得減少；前11月稅後純益18.2億元，年增119.3％，主因今年股票資本利得影響。
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