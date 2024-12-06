元大金股價及11月獲利雙創新高紀錄 法人估明年光現金股利就逾1元

元大金控今日公布11月自結獲利，11月元大金單月獲利37.3億元，再創歷年同月新高，累計前11月獲利為340.66億元，不但創元大金成立以來史上最高獲利紀錄，而且比去年獲利260.5億大幅成長超過3成，累計每股獲利（EPS）為2.63元；元大金今年配發現金股利每股0.8元、股票股利0.15元，合計總股利水準0.95元，法人預期，元大金明年總股利水準會較今年大增，其中，現金股利至少會超過每股1元，對照近來元大金股價表現，殖利率約有3%水準。

元大金控今日股價34.9元，亦再創成立以來新高，目前元大金控總市值和股價，已雙雙位列金控前五強，並再度寫下元大金控成立以來市值排名的里程埤。

元大金控旗下龍頭券商元大證券，發揮規模經濟優勢，統計顯示，元大金控11月單月稅後淨利25.62億元，創歷年同月新高之外，累計前11月稅後獲利為196.48億元，續為金控獲利主幹，包括證券、經紀手收仍為主要獲利來源。

元大金也指出，元大銀行10月受惠於利息淨收益增加，稅後淨利為10.65億元，亦寫下歷年同月新高，而元大人壽本月經常性收益仍持續穩定成長，但非經常性避險成本仍高，當月稅後淨損為0.19億元。