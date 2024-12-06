威力暘法說會／與德國 IDEENION 達成合作 推動全球汽車 OE 客戶成長

威力暘-創（6988）不只與日本豐田供應鏈大廠電裝合作，預計明年開始出貨，近期與德國汽車設計與工程公司 IDEENION Automobil AG達成策略合作。此合作將加強雙方的產品與服務，並為全球汽車OE客戶提供更多的接觸管道，為未來更強勁的成長奠定基礎。

威力暘今年10月在創新板掛牌，新落成的高自動化生產工廠，符合國際IATF 16949汽車產業品質管理標準，公司正積極通過更多國際知名車廠的供應鏈審核，目前已確定取得與日本豐田供應鏈一階大廠電裝合作，成為後續進一步擴展日本市場的有利條件，再加上德國客戶的合作關係，新廠產能以國際客戶為主，預計2026年大量出貨後，為威力暘的營收成長注入可觀動能。

威力暘6日法說會，說明公司的營運方式，總計有72位研發人員，以客製化的方式提供客戶端的服務，這也是威力暘的毛利率達到三成的重要關鍵。公司指出，IDEENION總部位於德國，是德國的整車設計公司，擁有超過30年的尖端技術實施經驗，該公司與Audi、BMW、Mercedes-Benz等歐美傳統大廠保持著深厚且長期的合作關係，奠定了從早期原型製作到完整車輛開發的豐富經驗。

通過此次合作，威力暘將結合雙方的優勢，直接與全球領先的OE客戶接洽，開發並提供更符合需求且高品質的 ECU解決方案。此合作的目標是最大化行業影響力和專業能力，吸引更多潛在客戶與合作夥伴，進一步增強雙方在歐洲和中東市場的擴展能力。

此次合作的核心是下一代硬體與軟體整合型ECU的開發與應用。根據Fortune Business Insights的報告，全球汽車 ECU 市場規模預計將從2021年的428.7億美元增長至2028年的849.5億美元，年複合增長率（CAGR）為10.4%。這一增長主要受到汽車智能化與電氣化進步以及消費者對安全性與便利性需求增加的推動。威力暘與IDEENION共同開發的ECU將結合雙方在技術與設計方面的優勢，提升汽車智能化，並滿足全球OE客戶對高性能與高可靠性產品的需求。