永豐金前11月獲利212億元續創高、EPS 1.67元 法人估股利破1元

永豐金（2890）今年前11月獲利續創歷年新高，稅後純益衝至212.19億元、年成長13.9％，EPS為1.67元，年化ROE 11.80%。其中子公司永豐銀同期獲利超越歷年全年獲利水準，永豐金證券同期獲利也續創歷史新高，兩大引擎挹注，投資人關注永豐金明年股利發放水準將可望高於今年。

永豐金2023年股利，現金股利每股配發0.75元、股票股利每股配發0.25元，總計1元股利，寫9年新高，如果以去年全年EPS 1.62元計算，盈餘配發率61.7％。

法人估計，如果12月表現穩定成長，全年EPS有機會破1.8元，以去年盈餘配發率估算，明年股利仍有機會發1.1元水準。

永豐金指出，前11月累計稅後純益212.19億元，年增25.97億元或13.9％，續創新高，主因受惠於今年以來資本市場熱絡，銀行子公司與證券子公司獲利皆為歷年最佳水準。

其中永豐銀前11月稅後純益166.80億元，年增14.86億或9.8％，超越歷年全年獲利水準，利息淨收益、手續費淨收益及金融交易相關收益皆有成長。永豐金證券今年前11月稅後純益54.60億元，年增20.16億元或58.5％，續創歷年新高，獲利主因，受惠台股價量齊揚，手續費淨收益與資本利得皆有大幅成長。

惟受到上月承銷部位利得基期較高，永豐金證券今年11月稅後純益2.37億元，月減65.6％，促使永豐金控整11月獲利較上月減少41.8％，稅後純益降至10.01億元。永豐銀11月稅後純益11.6億元，月增0.73億元或6.7％，獲利略增主要受益於金融交易利得增加。