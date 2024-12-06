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中信金續創巔峰！前11月大賺683億元、超越去年全年 EPS 3.45元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
中信金控。 聯合報系資料照
中信金控。 聯合報系資料照

中國信託金融控股公司（中信金控（2891））於6日公告2024年11月份自結盈餘，11月份單月稅後純益為49.38億元，累計前11月合併稅後純益683.27億元，已超越去年全年獲利。每股稅後盈餘（EPS）為3.45元，亦創歷史新高，續創佳績。同時，旗下雙引擎中國信託商業銀行及台灣人壽累計前11月稅後純益分別創下歷年同期最高及次高。

中信金控表示，子公司中國信託銀行11月份稅後獲利42.86億元，累計前11月稅後獲利450.6億元，較去年同期成長16%，創歷年同期新高。今年以來，存放款動能穩健成長，財富管理因保險、基金及結構債銷售業績大幅增加，帶動相關手續費收入，較去年同期成長40%，信用卡業務則在海外消費需求強勁帶動下，手續費收入較去年同期成長25%，加上衍生性金融商品操作及債券處分挹注，帶動整體營收較去年同期成長。

子公司台灣人壽11月份稅後淨利6.81億元，保險業務動能保持良好，且美元升值舒緩避險成本壓力，獲利維持穩健。累計前11月稅後獲利219.12億，較去年同期大幅成長58%，主要來自處分股票及基金等之資本利得。

中信金控 中國信託商業銀行

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