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上銀11月營收6年來同期次高 亞德客創同期新高

中央社／ 台北6日電

傳動元件大廠上銀下午公布11月自結合併營收新台幣21.4億元，月減1.52%，年增11.93%，是2019年來同期次高。氣動元件廠亞德客-KY自結11月營收25.66億元，月增11.43%、年增1.88%，是6個月來高點，也是歷史同期新高。

亞德客-KY指出，11月接單金額持續高於出貨金額，11月來自通用機械、機床設備及汽車產業出貨有較高成長率，電池產業11月出貨和去年同期持平。

上銀今年前11月自結合併營收223.29億元，較去年同期微減2%，亞德客-KY累計前11月營收278.83億元，年成長1.82%。

展望2025年營運目標，上銀先前在法人說明會中預估，明年有機會較今年成長，明年市場景氣可較今年佳，明年半導體設備應用晶圓機器人和迴轉工作台等，需求可期。

觀察主要產品能見度，上銀分析，滾珠螺桿與線性滑軌訂單能見度均在2個月至2.5個月左右，螺桿市場需求大於線軌。

亞德客-KY表示，中國政府近期持續發布刺激經濟政策，預估刺激政策的遞延效應及導致客戶延後拉貨的各項不確定因素逐漸明朗化後，需求可逐漸回溫，預期2025年出貨可穩健成長。

亞德客-KY先前表示，到12月逐步提升產能利用率，出貨回溫，預期明年出貨目標較今年成長雙位數百分比；亞德客-KY明年在電子設備、包裝機械、機床設備、車用等應用出貨可成長雙位數百分比。

上銀 營收

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