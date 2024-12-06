第一金前11月大賺241億元雙位數成長 EPS 1.72元

第一金控（2892）公布11月自結獲利，11月單月獲利降至新臺幣15.08億元，較前月減少16.2%，主要因受到銀行及證券子公司盈餘下滑所影響。累計前11月稅後純益達新臺幣241.17億元，比去年同期年增12.7%，累計每股稅後純益（EPS）1.72元。

第一金指出，11月單月子公司第一銀行營收表現依舊穩健；第一金證券則是承銷業務下滑致獲利減降；第一金人壽投資收益上揚。其中，一銀11月稅後純益降至新臺幣15.57億元，較前月略減4.5%，主要因呆帳回收較上月減少所致。但銀行核心獲利維穩，淨息收及淨手收均較上月為佳，金融交易利得亦在外匯及衍生性商品損益增加的帶動下表現亮眼。備抵呆帳覆蓋率上升至798.59%，逾放比亦維持在0.17%，累計一銀前11月稅後純益達新臺幣226.29億元，年增10.5%。

第一金證券11月因承銷業務獲利下降致單月獲利3,073萬元，較上月大減78.5%，累計前11月稅後純益達新臺幣11.05億元，年增21.7%。

第一金人壽11月因投資收益增加致單月獲利升至新臺幣4,347萬元，較前月大增2.47倍。累計前11月稅後純益達新臺幣5.29億元，年增28.7%。