華新營收／11月181億元、年增24.56% 創歷史新高

華新（1605）5日公告，11月營收181.58億元，年增24.56%，單月營收創下歷史新高；累計今年前11月營收1,655.38億元，年減6.12%。

華新指出，今年事業群中，以電線電纜事業表現最穩定，主要是受惠台電強韌電網計畫、科技業建廠等，讓線纜需求持續熱絡，預期第4季需求強勁，整體維持穩定獲利。

不銹鋼事業方面，華新先前指出，歐美第3季受假期影響，預期第4季逐步復甦；台灣第4季預期表現將與第3季持平，惟大陸不銹鋼市場終端需求仍顯疲弱。

此外，華新計劃在印尼建設不銹鋼盤元廠，預估年產量達30萬噸，將有效提升成本競爭力，未來將以東南亞及南亞為主要市場，該廠預計於2026年第2季完成建設，並於2027年上半年正式量產。

資源事業方面，印尼採礦配額逐步釋出，鎳礦高升水盼見平緩，惟對成本影響恐遞延至第4季，當地新政局甫成立，市場供需仍待整合，預計明年第1季可望改善。