快訊

賴總統出訪今晚返台 中共軍演可能近期登場

聯合報社論／民進黨失心瘋挺戒嚴，民主理念全露餡

北東今濕冷「周六雨區擴大」冷氣團下周來襲低溫探14度

華新營收／11月181億元、年增24.56% 創歷史新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新（1605）5日公告，11月營收181.58億元，年增24.56%，單月營收創下歷史新高；累計今年前11月營收1,655.38億元，年減6.12%。

華新指出，今年事業群中，以電線電纜事業表現最穩定，主要是受惠台電強韌電網計畫、科技業建廠等，讓線纜需求持續熱絡，預期第4季需求強勁，整體維持穩定獲利。

不銹鋼事業方面，華新先前指出，歐美第3季受假期影響，預期第4季逐步復甦；台灣第4季預期表現將與第3季持平，惟大陸不銹鋼市場終端需求仍顯疲弱。

此外，華新計劃在印尼建設不銹鋼盤元廠，預估年產量達30萬噸，將有效提升成本競爭力，未來將以東南亞及南亞為主要市場，該廠預計於2026年第2季完成建設，並於2027年上半年正式量產。

資源事業方面，印尼採礦配額逐步釋出，鎳礦高升水盼見平緩，惟對成本影響恐遞延至第4季，當地新政局甫成立，市場供需仍待整合，預計明年第1季可望改善。

不銹鋼 營收

延伸閱讀

孳息帶動終結連2降 央行：11月外匯存底增至5779億元

榮成自結11月稅前虧損5867萬元 稅前 EPS -0.05元

榮成11月自結每股稅前虧損0.05元 累計前11月稅前 EPS -0.22元

通膨又破2%！颱風攪局蔬果大漲 11月CPI年增率2.08%

相關新聞

智伸科11月營收年增14％

智伸科（4551）昨（5）日公布11月合併營收為6.88億元，月增1.36％、年增14.91％；累計今年前11月合併營收...

海悅11月營收年增90% 明年動能向上

海悅國際（2348）昨（5）日公布11月營收10.54億元、年增90.8%；累計今年前11月合併營收95.86億元，年增...

中興電11月營收年增24％ 同期最佳

中興電（1513）昨（5）日公告11月營收達22.74億元，年增24.6%；累計今年前11月營收232.56億元，年增1...

百和11月營收年增19% 鈺齊年減3.7%

全球製鞋產業景氣持穩回升，鞋材大廠台灣百和（9938）昨（5）日公布11月合併營收達12.84億元，月減2.2%、年增1...

榮成11月每股虧0.05元

榮成（1909）昨（5）日公告11月合併營收達41.76億元，年增6.62%，累計今年前11月合併營收436.27億元，...

美喆11月營收年增35% 北美業務熱

國際石塑地板製造業者美喆-KY（8466）昨（5）日今年11月合併營收達3.3億元，較去年同期成長35.9%，單月營收呈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。