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榮成11月每股虧0.05元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

榮成（1909）昨（5）日公告11月合併營收達41.76億元，年增6.62%，累計今年前11月合併營收436.27億元，年增2.98%。

榮成並自結11月單月合併營業虧損4,225萬元，稅前虧損5,867萬元，虧損金額較10月收斂，每股虧損0.05元。法人表示，榮成11月單月小虧，主要受業外匯損影響，但本業較10月顯著改善，扣除匯兌影響已趨近損益兩平。

榮成累計前11月營業利益2.78億元，受人民幣貶值影響，合併稅前虧損2.85億元，每股虧損0.22元。

大陸工紙市場從十一長假後在玖龍等龍頭紙企持續拉漲下，各大中小紙企積極跟漲，市場漲價氛圍濃郁。下游包裝紙箱廠採購備貨積極，紙企庫存普遍呈下降趨勢，較低庫存對工紙價格提供支撐。11月在雙11電商節及官方帶頭做多刺激終端消費挹注下，工紙價格頻頻上調且出貨成長。

工紙 榮成

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榮成自結11月稅前虧損5867萬元 稅前 EPS -0.05元

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