海悅11月營收年增90% 明年動能向上

海悅國際（2348）昨（5）日公布11月營收10.54億元、年增90.8%；累計今年前11月合併營收95.86億元，年增103.3%。海悅表示，11月受惠「新莊海悅花園」完工交屋挹注，推升單月營運大幅成長。展望明年，在四大建案完工下，交屋量估達66億元，明年業績維持良好的成長動能。

海悅指出，目前房市進入景氣循環波動，不少第4季新建案開案遞延至明年，不過從第一線銷售觀察，買方購屋意願仍在，賣方亦漸傾向加快完成交易，顯見買賣雙方對房價共識逐漸靠攏，有利加速房市買氣回穩。整體來看，在市場買盤以剛性需求為主下，看好國內科技產業發展重鎮區未來潛力，以及擁有軌道建設低房價基期的首購市場。

海悅目前在全國的代銷案總銷金額約4,850億元，其中已接案、陸續規劃推案之總銷金額約3,300億元。

展望2025年，海悅表示，多元投資布局已進入收成期，以明年來說，總計有四大新建案交屋、完工量約66億元，若加計正在交屋的「新莊海悅花園」，總計五大案所帶來資金回收、擬用做償還銀行土建融貸款約30億元，可將讓貸款利息大幅減少、公司流動負債水位下降，集團手中營業現金流水位無虞。

海悅與建商策略合作、共同進行不動產開發持續開花結果，明年首季有「擎天森林」完工交屋；新北市「A3光點」、台中市「南悅豐映」與高雄市「達麗未來市」均將進入完工貢獻，明年營運持續維持強勁動能。

海悅明年有不少代銷新建案，包括北北基「大同新紀元」、「寶亞南工段」與「新潤新興段」；桃竹苗「新潤會稽段」、「達麗台肥案」與「恆海慶華段」；台中「亞昕洲際/榮德段」、「璞真勤美之真」與「曜精銳」；台南、高雄「聯上豐實」、「聯上海悅科工段」、「上曜國安段」與「達麗世界學」等代銷新案，本業業績來源無虞。