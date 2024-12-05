海悅營收／11月10.54億元、年增率逾九成 「新莊海悅花園」助攻

海悅（2348）5日公告11月合併營收10.54億元，較去年同期成長90.83%；其中代銷收入2.76億元，營建收入約7.78億元。

海悅國際表示，多元化布局進入收成期，其中第4季啟動「新莊海悅花園」建案依完工交屋挹注營建收入，累計10、11兩個月已認列29億元，加上10月移轉新店寶元段部分持分予新美齊認列16.52億元，累計今年前11月合併營收達95.86億元、年增率103.35%。

海悅目前在全國的代銷建案總銷金額約4,850億元，其中已接案、陸續規劃推案的總銷金額約3,300億元，包括北北基「大同新紀元」、「寶亞南工段」與「新潤新興段」；桃竹苗「新潤會稽段」、「達麗台肥案」與「恆海慶華段」；台中「亞昕洲際/榮德段」、「璞真勤美之真」與「曜精銳」；台南/高雄「聯上豐實」、「聯上海悅科工段」、「上曜國安段」與「達麗世界學」等，代銷本業業績無虞。

展望2025年，海悅國際指出，「擎天森林」建案將在明年首季進入完工交屋，加上新北市「A3光點」、台中市「南悅豐映」與高雄市「達麗未來市」等，總計四大建案依完工交屋後，可預期挹注營建收入約66億元。

海悅國際表示，除了明年完工交屋的四大新案外，若加上今年第4季的「新莊海悅花園」，總計五大案所帶來資金回收、擬用做償還銀行土建融貸款約30億元，不僅將讓貸款利息大幅減少、公司流動負債水位下降，更將集團手中營業現金流水位充盈無虞。

海悅國際11月業績來自代銷本業新建案，包括台北市「敦仰」、新北市「義泰華」、「皇普新美院」；桃園市「尊勝白金濤苑」、「文生璞芯」、「竹城中洲」、「竹城豐洲」；新竹市「鴻柏鴻磬」；台中市「浩瀚湖濱城」、「達麗新高鐵」、「亞昕丰山」、「櫻花昕光之櫻」、「國雄無双」。

另外還有台南市「聯上Apple」、「浩瀚無極」、「陞發icom」、「和紘新東琚」、「昕暉日初」、「恆鵬朗朗」、「春福.一遇」、「春福天蒔」等貢獻，累計海悅今年前11月代銷收入達60.2億元、年增率27.7%。