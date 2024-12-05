宏泰營收／11月7.43億、年增43％ 創近10月新高
線纜廠宏泰（1612）5日公告，11月營收7.43億元，年增43.41%，創近10個月新高、同期新高；累計今年前11月營收61.5億元，年增13.06%，創同期新高。
宏泰目前在手訂單50億元以上，訂單能見度到未來2到3年無虞。宏泰指出，電線電纜持續受惠台電計畫、建築業、科技業擴廠等，推升需求，今年全年業績有望較去年成長，此外，公司將進一步擴展線纜事業，將跨入345KV超高壓線纜市場，預計最快2025年可向台電申請認證。
另外，宏泰去年結束銅箔基板事業，留下來的舊廠將變更為線纜廠，以因應未來市場需求，目前已經進行改建中，預計2026年起可生產電線電纜。
開發事業方面，宏泰指出，為因應公司發展，積極協助廠區開發所需土地。針對投資性不動產，將評估未來發展性及投資報酬率是否達到預期目標；將設定短期、中期及長期進行出售及活化開發。
展望未來，宏泰指出今年全球景氣逐步復甦加上政府政策，推動電線電纜需求，目前預期2025年整體趨勢不變，對市場前景審慎樂觀，而經營團隊持續開發高產值產品及提升品牌知名度，並密切關注地緣政治風險及景氣變化可能造成的銅價起伏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言