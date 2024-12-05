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宏泰營收／11月7.43億、年增43％ 創近10月新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

線纜廠宏泰（1612）5日公告，11月營收7.43億元，年增43.41%，創近10個月新高、同期新高；累計今年前11月營收61.5億元，年增13.06%，創同期新高。

宏泰目前在手訂單50億元以上，訂單能見度到未來2到3年無虞。宏泰指出，電線電纜持續受惠台電計畫、建築業、科技業擴廠等，推升需求，今年全年業績有望較去年成長，此外，公司將進一步擴展線纜事業，將跨入345KV超高壓線纜市場，預計最快2025年可向台電申請認證。

另外，宏泰去年結束銅箔基板事業，留下來的舊廠將變更為線纜廠，以因應未來市場需求，目前已經進行改建中，預計2026年起可生產電線電纜。

開發事業方面，宏泰指出，為因應公司發展，積極協助廠區開發所需土地。針對投資性不動產，將評估未來發展性及投資報酬率是否達到預期目標；將設定短期、中期及長期進行出售及活化開發。

展望未來，宏泰指出今年全球景氣逐步復甦加上政府政策，推動電線電纜需求，目前預期2025年整體趨勢不變，對市場前景審慎樂觀，而經營團隊持續開發高產值產品及提升品牌知名度，並密切關注地緣政治風險及景氣變化可能造成的銅價起伏。

宏泰 電纜

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