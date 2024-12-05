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傳奇11月稅前 EPS 賺0.47元 衝刺未來遊戲商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲研發商傳奇網路（4994）4日公告11月經營績效，該月的合併營業收入為1.1億元，而合併營業利益則為2,528萬元，稅前利益為3,078萬元，每股稅前盈餘為0.47元。

在自主研發領域，端遊《GRAND FANTASIA - 精靈樂章: ORIGIN》全球版於9月正式上線，營收表現穩定。除了全面升級遊戲引擎，並推出八國語言版本，以及全新職業「忍衛」，期待這款經典遊戲吸引全球玩家重現當年的冒險與成長。且因為成本率約為手遊一半，除了營收提升，其對毛利率亦有正面影響，進而拉升傳奇網路的稅前淨利率。而今年上市的端遊《星界神話》全球版、手遊《晴空物語》日本版，以及手遊《幻想神域2-Evolution全面進化》皆持續穩定營運中。

在授權方面，傳奇網路攜手亦樹遊戲合作，授權推出《卡利茲傳說》的療癒系馴龍冒險MMORPG手機遊戲，去年陸續發行台港澳版與日本版，目前皆穩定營運中。

展望未來，傳奇網路尚有多款遊戲同步開發中，而研發團隊將持續接受玩家的意見回饋，不斷優化遊戲內容，以符合玩家的期望和市場需求。如《風之國度》台港日與日本知名網路小說改編動畫「盾之勇者成名錄」進行IP連動。本公司將持續採取多元化經營策略，並秉持著穩定紮實的長期營運方針，致力於提升產業技術水準和公司的獲利效益。

手遊 日本

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