榮成自結11月稅前虧損5867萬元 稅前 EPS -0.05元

榮成（1909）5日公告11月合併營收41.76億元，年增6.62%，該公司自結11月單月呈現小虧。

榮成累計前11月合併營收436.27億元，年增2.98%。11月合併稅前虧損5,867萬元，每股稅前虧損0.05元。榮成累計前11月營業利益2.78億元，合併稅前虧損2.85億元，每股稅前虧損0.22元。

法人表示，榮成11月單月小虧，主要受業外匯損影響，本業盈利較10月顯著改善，扣除匯兌影響趨近損益兩平。市場基本面而言，大陸近日公布11月製造業採購經理指數（PMI）為50.3%，比10月上升0.2%，連續3個月上升，且連續2個月在擴張區間，顯示中國大陸11月在一系列刺激經濟政策推動下，製造業PMI在景氣區間上行，擴張步伐加快，製造業市場活躍度增強。

中國大陸工紙市場從10月十一長假後開始，在玖龍等龍頭紙企持續拉漲，各大中小紙企積極跟漲，市場漲價氛圍濃郁。下游包裝紙箱廠採購備貨積極，紙企庫存普遍呈下降趨勢，較低庫存對工紙價格提供支撐。大陸11月在雙11電商節及政府帶頭做多刺激終端消費挹注下，工紙價格頻頻上調且出貨暢旺，除了需求增量帶動，也受連續五個月進口紙到港量持續減少影響，市場普遍認為，由於擔心川普明年1月就職後對大陸商品徵收高額關稅，部分美國零售商正在增加採購來自於大陸的商品訂單，以期望在徵收關稅前提前備貨，短期內將帶動大陸出口好轉，華東、華南工紙市場直接受惠。

另一方面，大陸推出各類刺激經濟政策不斷，從7月份開始的家電補貼，到9月底發布的降息降准、下調存量房貸款利率等，持續提振產業鏈上下游市場信心。

展望後市，近期人民幣貶值，中國大陸進口紙貿易商拿貨謹慎，進口紙到港量預期將維持目前低位水準。成本方面，廢紙價格走勢與原紙價格走勢基本一致，廢紙價格將起到底部支撐作用，目前紙企庫存處於歷史低位，有利後市繼續挺價，法人預期12月市場繼續維持上行態勢，後續春節訂單釋放情況將成為行情走勢關鍵。