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美喆營收／前11月達35.1億元、年增42% 續創歷年同期新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

國際石塑地板製造業者美喆國際-KY（8466）5日今年11月合併營收達3.3億元，較去年同期成長35.9%，單月營收呈現連續14個月年成長之姿。累計今年前11月合併營收達35.1億元、年增率達42.3%，續創歷年同期新高。

美喆表示，受惠北美地區客戶對於旗下SPC石塑地磚產品需求持續穩定放大，加上持續透過向北美大型零售商，及經銷商等客戶推進多款花色產品送樣，推升北美客戶拉貨動能，進一步帶動台南廠稼動率、出貨占比持續攀升。

美喆指出，憑藉公司在北美SPC市場鎖定中階產品定位，且旗下SPC石塑地磚產品具有防水、防潮、防蟲、超耐磨、高性價比等特性，以及多樣化花色產品，讓公司在北美業務有不錯表現。

不僅如此，美喆表示，旗下產品在規格、面料花色，及完整地板鎖扣扣型等，滿足大型零售商、經銷商等對差異化產品需求，均有利於美喆訂單維持好表現、持續創造營運成長動能。

營收 製造業

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