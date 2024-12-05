藥華藥營收／11月10.2億元創歷史新高 月增11%、年增138%

藥華藥（6446）5日公告11月合併營收10.2億元，單月首度突破10億大關，月增11.04%，年增138.93%，創歷史新高紀錄。11月營收以罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）的美國銷售為主，美國及全球市場業績持續成長。今年累計營收已達86億元，年增94.15%。

藥華藥表示，自主研發的Ropeg自上市以來，全球銷售穩步成長。為了進一步推動集團發展，藥華藥宣布任命Joseph R. Horvat為全球行銷長，負責整合集團行銷策略。Joseph曾任MorphoSys美國子公司總經理，成功振興美國市場業務，今年諾華以近千億台幣高價收購MorphoSys。

Ropeg的新適應症拓展持續有新進度，用於治療原發性血小板過多症（ET）的全球第三期臨床試驗（SURPASS ET）共收入174個ET患者，最後一位受試者已於11月12日完成試驗（LPLV）。公司預計明年年初取得試驗結果（top-line results），將於2025年開始申請各國藥證，包括美國、中國大陸及日本等國，若一切進展順利，預計將於2026年取證，目前已積極布局行銷前準備。

藥華藥除了在血液腫瘤疾病領域取得佳績，更早在數年前開始布局細胞療法領域，並積極投入人才培育及臨床試驗準備。公司日前已向衛福部食品藥物管理署（TFDA）申請進行TCR-T免疫療法TCRT-ESO-A2-TW，用於治療末期實體腫瘤患者的第一期臨床試驗。同時，藥華藥也透過策略性投資一家美國創新細胞療法公司，建立與該公司獨創性細胞療法技術平台合作的機會，將攜手推動細胞療法在癌症治療領域的進一步發展，造福更多患者。