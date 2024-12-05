智伸科營收／11月6.88億元、年增14.91％ 連續5月單月年增率正成長

智伸科（4551）5日公布2024年11月合併營收為6.88億元，月增1.36％、年增14.91％，繳出連續5月單月營收年增率正成長的成績單；累計2024年1至11月合併營收為新台幣70.74億元，年增5.94％。

智伸科表示，11月繳出月增1.36％、年增14.91％亮眼成績，一方面，進入第4季傳統汽車產業旺季之汽車事業體，雖目前占比保持在5成左右的水準，但受惠於應用於新能源車、電動車等相關新車款之關鍵零組件，其拉貨力道有較上月及去年同期明顯增溫造就之貢獻；加上電子事業體得益於AI大趨勢增加雲端存儲需求，帶動關鍵零組件的出貨動能強勁；而醫療事業體部分，外科手術及骨科相關醫療零件自第3季起持續出貨並陸續通過新客戶新產品。多元事業體布局效益發揮，整體成長態勢火旺，有望開紅至明年。

觀察全球第二大新車銷售市場的局勢，有明顯看到混合動力汽車、電動車的需求有反彈增加，包括現代、起亞在10月份美國的新車銷售量都繳出年增率雙位數正成長，而日系豐田則在美國大力發展混合動力車；又根據TrendForce集邦諮詢最新統計，2024年第3季全球純電動車（BEV）、插電混合式電動車（PHEV）和氫燃料電池車等新能源車合計銷量年增19.3％，其中，插電混合式電動車（PHEV）年增55.3％，主要仍是受惠於中國大陸自主品牌車廠之新車款銷售涵蓋前十大為主，並預估2024年全年新能源車銷量為1,626萬輛，年增長率為24.8％，市場車款的移動趨勢仍對智伸科汽車事業部帶來良好的發展空間。智伸科仍持續與主要品牌車廠及Tier1汽車零組件供應商每年保持新產品技術升級開發的腳步，以目前手握開發訂單來看，確實感受到新能源車車款，明顯較去年同期增加，有助隨著終端市場銷量成長，進而帶動出貨動能增溫，對汽車事業部營運帶來正面的效益。