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燁輝法說會／美國增加關稅將激勵台廠提價 有望拉動採購意願回升

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

主力鍍面鋼廠燁輝（2023）5日舉辦法說會指出，美國新總統川普就任後，將開啟關稅保護主義，並對所有進口商品課徵10%以上進口關稅，短期雖會影響進口鋼材數量，但國內鋼廠將藉此機會抬價，有望因此拉動採購意願回升。

目前燁輝台灣內銷比例32%、外銷68%，在全球鋼市具有優勢競爭力，並積極拓展國際市場，產品銷售已達138個國家，在全球193國中占比高達71%，並隨時依市場趨勢，靈活布局分配內外銷市場銷售比例。

燁輝表示，歐洲下半年因建築與汽車等製造業景氣長期呈現疲弱，價格持續震盪走弱，世界鋼鐵協會下調今年歐洲鋼鐵需求預測為年減1.5%至1.36億公噸。雖需求復甦緩慢，歐元區通膨已明顯緩解，歐洲央行今年已三度降息並預計12月將再次降息，可望刺激市場需求回溫，明年鋼需預測將成長3.5%。

此外，川普上任後對歐洲鋼市多空參半。利多方面，俄烏戰爭若能提前結束，烏克蘭重建需求可望帶動歐洲低迷內需；利空則是川普可能廢除TRQ（歐美鋼鐵關稅保障協議），改以統一徵收25%進口關稅，恐影響歐洲出口美國的數量，進而加劇當地供過於求的情況，不利後市價格反彈。

大陸鋼價短期反彈後回軟，日韓鋼廠報價回壓，造成台灣市場漲勢乏力，下游客戶現階段以去庫存為主，流通價格能否支撐有待觀察，但燁輝積極抓住市場變化，彈性運用自身優勢，穩住中下游信心，增加下游買氣。

燁輝認為，美國商務部對10個國家的耐腐蝕鋼品提出傾銷調查，並對其中4個國家發起反補貼調查，進口量將減少，支撐美國鋼廠調漲國內平板價格，有機會帶動明年第1季度國內鋼價回升，加上聯準會降息，若明年度通膨未明顯回升，降息政策延續，有助美國房市需求，帶動鋼材需求增長。

值得注意的是，川普就任美國總統後，將開啟關稅保護主義，並對所有進口商品課徵10%以上進口關稅，短期雖會影響進口鋼材數量，但台灣的鋼廠將藉此機會抬價，有望因此拉動進口鋼材採購意願回升。

美國商務部 關稅

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