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東陽營收／11月24.12億元、年增5% 創史上最強單月
東陽（1319）2024年11月自結合併營收24.12億元，較去年同期成長5%，創史上最強單月新里程碑，前11月自結累計合併營收233.48億元，較去年同期累計成長7.5%，再創新高。
受惠第4季旺季市場動能，以及OEM新能源車布局，推升整體業績成長。東陽在鈑金、塑膠部品新設的生產線，即將投入生產，以因應旺季訂單，產能充沛，滿足客戶旺季強勁拉貨需求。
東陽AM事業11月自結合併營收17.02億元，較去年同期成長5%，前11月自結累計合併營收172.78億元，較去年同期累計成長10%，雙雙創同期新高。
東陽OEM事業11月自結合併營收7.1億，較去年同期成長6.5%，創今年單月新高，前11月自結累計合併營收60.7億，較去年同期累計成長1%，創6年同期新高。（OEM整體累計營收254.79億元，成長3.5%）。
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