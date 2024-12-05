明泰搶進印度市場 小漲3%

網通廠明泰（3380）搶進印度電信市場，市場盛傳拿下印度最大電信業者Reliance Jio訂單，力拚年底量產出貨，推升股價盤中小漲3%，股價來到37.7元。

但明泰近期公佈11月營收14.13億元，月減20.2%，年減29.9%，累計前11月營收190億元，年減24.2%。

法人看好，明泰受惠交換器出現急單回補庫存，北美有線電視多系統營運商（MSO）升級拉貨，加上出貨印度市場，可望推升第4季營運表現。

印度最大電信業者Reliance Jio的5G用戶快速成長，更透過5G固定無線接入（FWA）切入家戶市場，市場盛傳，明泰拿到的印度電信業者訂單就是Jio訂單。

明泰不願評論客戶。明泰日前表示，供給印度市場產品，主要是室內路由器及網路中繼接取產品，預計年底量產出貨。相較於其他網通廠商積極前進印度佈局新產能，明泰表示，明泰在孟買設立印度子公司，初期將就近委由當地EMS廠生產，後續視印度市場訂單狀況，評估建廠的可能性。

法人表示，明泰交換器產品受北美客戶合併影響，加上企業級網路交換器營收衰退，今年營收恐年減二成以上。

不過法人也指出，明泰近期佈局新產品，包含新款的智慧門鈴與 IP-Cam，搶進印度市場，北美MSO升級DOCSIS4.0 Cable Modem，新產品開始拉貨，而北美客戶整併後，訂單恢復動能，而400G資料中心用交換器也可望增溫，加上WiFi 7開始出貨，可望推升今年第4季及2025年營運表現。