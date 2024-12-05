LINE Pay 掛牌上市沒有蜜月行情 早盤紅翻黑跌破承銷價

LINE Pay（7722）以每股508元掛牌上市，5日以510元開出，上漲2元，一度拉至512元，但早盤旋即翻黑，一度下滑至465元，跌破承銷價，蜜月行情破滅，盤中跌幅一度來到8%。

LINE Pay公開申購承銷張數1,748張，承銷價508元，11月29日抽籤，總合格件數逾13.3萬，中籤率1.31%，5日掛牌上市，早盤以510元開高，但盤中翻黑。

LINE Pay為本土最大行動支付品牌，提供包括「支付」、「點數」和「行銷」三大面向完整配套服務，建構完整生態圈，累計今年前3季營收45.3億元，年增32.3%；稅後純益4.79億元，年增27%，每股純益7.99元，年增29.7%，今年前3季的營收與淨利表現已接近去年全年水準。

LINE Pay核心業務包括第三方支付事業、聯名卡及點數回饋卡服務、企業廣告行銷服務；累計今年前10月營收51億元，年增31%；用戶數突破1,270萬戶，累積支付據點超過57萬處，穩坐台灣支付龍頭。

LINE Pay在今年1月26日登錄興櫃，當日曾寫下多項驚奇，掛牌首日就登上興櫃股王、掛牌當日就登上千金股、在台股12千金中名列第11高價股、掛牌首日成為第三支付股王、以開盤價計算，登錄首日漲幅逾倍，單日市值增加348億元；LINE Pay以每股348元登錄興櫃，當日以450元開出，盤中衝破千元關卡，終場收在最高的1,030元。