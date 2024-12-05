快訊

瓊瑤逝世早有預告！「離世前1天留言」曝光

降重心改Mk41垂直發射器 提康德洛加級神盾艦威力大增

繼承千萬遺產卻要繳稅5千萬！專家教遺產稅如何計算及該不該拋棄繼承

聽新聞
0:00 / 0:00

LINE Pay 掛牌上市沒有蜜月行情 早盤紅翻黑跌破承銷價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
LINEPay。LINEPay／提供
LINEPay。LINEPay／提供

LINE Pay（7722）以每股508元掛牌上市，5日以510元開出，上漲2元，一度拉至512元，但早盤旋即翻黑，一度下滑至465元，跌破承銷價，蜜月行情破滅，盤中跌幅一度來到8%。

LINE Pay公開申購承銷張數1,748張，承銷價508元，11月29日抽籤，總合格件數逾13.3萬，中籤率1.31%，5日掛牌上市，早盤以510元開高，但盤中翻黑。

LINE Pay為本土最大行動支付品牌，提供包括「支付」、「點數」和「行銷」三大面向完整配套服務，建構完整生態圈，累計今年前3季營收45.3億元，年增32.3%；稅後純益4.79億元，年增27%，每股純益7.99元，年增29.7%，今年前3季的營收與淨利表現已接近去年全年水準。

LINE Pay核心業務包括第三方支付事業、聯名卡及點數回饋卡服務、企業廣告行銷服務；累計今年前10月營收51億元，年增31%；用戶數突破1,270萬戶，累積支付據點超過57萬處，穩坐台灣支付龍頭。

LINE Pay在今年1月26日登錄興櫃，當日曾寫下多項驚奇，掛牌首日就登上興櫃股王、掛牌當日就登上千金股、在台股12千金中名列第11高價股、掛牌首日成為第三支付股王、以開盤價計算，登錄首日漲幅逾倍，單日市值增加348億元；LINE Pay以每股348元登錄興櫃，當日以450元開出，盤中衝破千元關卡，終場收在最高的1,030元。

LINE Pay 台股 營收 行動支付

延伸閱讀

訊聯智藥12日登興櫃

電動物流車生態圈來了

泛宏碁集團博瑞達43元登錄興櫃 今年獲利明顯改善

擷發科技12月9日登錄興櫃 自結前10月每股虧損3.2元

相關新聞

LINE Pay 掛牌上市沒有蜜月行情 早盤紅翻黑跌破承銷價

LINE Pay（7722）以每股508元掛牌上市，5日以510元開出，上漲2元，一度拉至512元，但早盤旋即翻黑，一度下...

行動支付霸主 LINEPAY轉上市

行動支付領導品牌 LINEPAY（7722）5日以承銷價每股508元正式掛牌上市，早盤湧現獲利賣壓，下跌逾37元。

中保科、調查局 簽署資安MOU

中保科（9917）昨（4）日與法務部調查局正式簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，展開雙方深度合作，共同致力於...

櫻花推進智能基地投資

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）昨（4）日召開法說，副總經理兼發言人賴宏奇表示，為應對未來需求增長，集團積極推進智能基...

達欣工明年營運可期

達欣工（2535）昨（4）日在法說會中表示，由於高科技廠持續擴廠，認為未來三到五年仍是擴廠高峰期，加上未來公共工程、住宅...

華固法說會／台中首推新案200戶全數完銷！未來4年完工量皆達逾百億

華固（2548）4日受邀參加群益金鼎證券舉辦之法說會，華固指出，今年兩大案「華固文林」、「 華固中原置地」已經全數交屋認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。