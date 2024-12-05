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行動支付霸主 LINEPAY轉上市

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
行動支付龍頭LINE Pay今日以每股508元掛牌上市。記者彭慧明／攝影
行動支付龍頭LINE Pay今日以每股508元掛牌上市。記者彭慧明／攝影

行動支付領導品牌 LINEPAY（7722）5日以承銷價每股508元正式掛牌上市，早盤湧現獲利賣壓，下跌逾37元。

LINE Pay在台灣擁有完整支付佈局，持續擴大生態圈攻國內消費市場、開 拓海外應用場景，致力成為全球性支付行銷平台公司。LINE Pay 用戶數突破1,270萬，在台灣每兩位就有一位是LINE Pay 用戶；支付據點超過57萬處，完整涵蓋線上及線下各產業支付據點；用戶綁卡數超過1,830萬張，與銀行合作發行的聯名卡及點數回饋卡累計發卡數突破800萬張，在台灣成功奠定 高度信賴的品牌地位。

第4季逢消費旺季，LINE Pay 交易量展現強勁成長力道。今年雙11檔期，LINE Pay 創下近250億元交易總額，11月11日單日交易量更突破30億元，均再創新高；ITF 旅展期間，展場現場 LINE Pay 交易量亦突破2億元，較去年成長超過1倍，顯示費者對於 LINE Pay 的喜愛與高黏著度。

迎接年終購物聚餐旺季，至年底前 LINE Pay 更攜手超過3,000 間精選飯店、餐廳及連鎖品牌等推出促銷活動；雙12購物檔期，亦與指定品牌合作推出用戶免費領取122元優惠券，可於消費滿額時折抵。

國際觀光市場持續增溫，LINE Pay積極推動雙向跨境支付將 LINE Pay生態圈拓展至海外。台灣用戶於韓國旅遊時 已可於包括新羅免稅店、超商龍頭 CU、SAMSUNG C&T旗下知名服飾等多處據點使 用LINE Pay，近日更開通韓劇浪漫約會地點「南怡島」，讓用戶享受輕鬆便利的付款體驗。

LINE Pay正式掛牌上市後，將持續投入各項支付技術開發，包括導入AI為用戶量身 打造專屬優惠、運用AR推動創新支付體驗，並整合各類支付、金融科技應用與行銷 資源，優化消費者體驗與各項商店服務；同時將積極開拓全球市場，以增設支付據點擴大用戶規模、拓展內容及行銷服務，三路並進將LINE Pay 生態圈擴大至全球。

行動支付龍頭LINE Pay今日以每股508元掛牌上市。記者彭慧明／攝影
行動支付龍頭LINE Pay今日以每股508元掛牌上市。記者彭慧明／攝影

LINE LINE Pay 消費

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