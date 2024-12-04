櫻花法說會／明年成長動能穩健 積極推進智能基地投資

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）今(4)日召開法說，副總經理兼發言人賴宏奇表示，為應對未來需求增長，集團積極推進智能基地投資計畫。霧峰新廠預計今年底完工，明年第2季啟用，年產能6萬套，將為整體廚房事業提供穩定供應。

在此同時，也引入自動化設備，進一步提升廚衛電產品的生產效率，並減少外租倉儲成本，優化營運效能。

對於市場關注的關稅與打房議題，賴宏奇說，換購市場仍為主力，且台灣家戶數穩定成長支撐穩定需求。同時，新購市場透過「升一級、加一機」品牌策略，有效協助建商提升套單價與毛利率，為業績增長注入新動能。

台灣櫻花今年前三季交出亮眼成績單，合併營收達71.77億元、年增20%，稅後純益9.94億元、年增36%，每股稅後純益4.56元，顯著超越去年同期的3.34元。法人估，台灣櫻花全年營收與獲利有望雙雙創歷史新高。

櫻花前三季業績亮眼，廚衛電事業受惠於政府節能補助政策及AI智能新品熱銷，為營運帶來顯著成長動能。

整體廚房事業營收年增24%，占比從前年的26%提升至第3季的30%，反映新購市場市占率穩定提升。家居事業亦取得突破，前三季營收突破2億元，展現策略調整後的成效。

賴宏奇指出，今年5至6月推出的AI KITCHEN廣告，聚焦產品的智能化功能，不僅成功提升品牌形象，並刺激市場需求；即便節能補助結束，櫻花廚衛電產品於5至10月間仍維持高成長，充分顯示產品創新切合消費者需求，帶動營收穩定增長。

展望未來，法人預期，廚衛電市場中長期仍持續穩定成長，預估年均複合成長率可達5%至8%。整體廚房事業短期內預估年增率可維持10%，長期則聚焦市占率提升與套單價增長。

家居事業隨策略調整後銷售逐漸起步，成長空間可期。越南市場則預計持續擴大市占率，並加大品牌與通路投資，以搶占市場先機。

面對消費行為的數位化轉型，台灣櫻花已啟動大數據分析計畫，深入掌握消費者行為模式，優化產品及通路策略，強化B2B2C經營模式，以協助合作夥伴與集團一起成長。

台灣櫻花表示，未來將以高階節能產品與智能化創新為核心，結合數據驅動的營運模式，持續鞏固市場領先地位，在穩健推進中長期成長藍圖的同時，集團也將持續透過精準策略應對市場變化，為股東創造更高價值。