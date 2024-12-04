櫻花推進智能基地投資

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）昨（4）日召開法說，副總經理兼發言人賴宏奇表示，為應對未來需求增長，集團積極推進智能基地投資計畫。霧峰新廠預計年底完工，明年第2季啟用，年產能6萬套，將為整體廚房事業提供穩定供應。

在此同時，烏日廠也引入自動化設備，進一步提升廚衛電產品的生產效率，並減少外租倉儲成本，優化營運效能。

對於市場關注的關稅與打房議題，賴宏奇表示，換購市場仍為主力，且台灣家戶數穩定成長支撐穩定需求。同時，透過「升一級、加一機」品牌策略，有效協助建商提升套單價與毛利率，為業績增長注入新動能。

台灣櫻花今年前三季合併營收71.77億元、年增20%，稅後純益9.94億元、年增36%，每股稅後純益4.56元。法人估，全年營收與獲利有望雙創歷史新高。

台灣櫻花前三季業績亮眼，廚衛電事業受惠於政府節能補助政策及AI智能新品熱銷，為營運帶來顯著成長動能。整體廚房事業營收年增24%，占比從前年26%提升至第3季的30%，反映新購市場市占率穩定提升。

家居事業亦取得突破，前三季營收突破2億元，展現策略調整後的成效；而海外市場在經銷商提前進貨，造成的庫存壓力逐步消化後，前三季營收恢復至4.2億元，重返穩定水準。