達欣工（2535）昨（4）日在法說會中表示，由於高科技廠持續擴廠，認為未來三到五年仍是擴廠高峰期，加上未來公共工程、住宅、商辦案等市場需求高，尤其明年又有兩大住宅案完工挹注，明年營運可期且看好未來整體營造市場商機表現。

達欣工程今年前三季除了公共工程、廠房工程案挹注外，還有總銷約6億元「東門馥寓」完工入帳，讓今年前三季營收 111.83億元、年增7.7%，毛利率 9.51%，稅後純益達9.1 億元、年成長率為5.6%，每股純益達3.5元、優於去年同期的2.65元。

展望第4季，達欣工手中總銷20.25億元的「信義文華」近期已拿到使照，惟因達欣工指出，交屋時程已屆年底，全案將跨年度入帳，成為明年業績來源。

達欣工目前已簽約工程案達19個、工程金額達898億元，認列入帳約65.2% ，總計達欣工在手、尚未認列工程案約313億元；達欣工今年新接工程案量約150億元左右，其中高科技廠房占有高比重。

達欣工表示，由於高科技廠擴廠積極，目前看來，未來三年依舊是擴廠高峰。