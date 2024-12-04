快訊

62年首見！法國會聯手通過不信任動議 巴尼耶成史上任期最短總理

周末起兩波冷空氣 專家：下周四恐低於10度

助博弈、詐團境外洗錢潛逃1年多 虛擬貨幣女神胞兄聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

達欣工明年營運可期

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

達欣工（2535）昨（4）日在法說會中表示，由於高科技廠持續擴廠，認為未來三到五年仍是擴廠高峰期，加上未來公共工程、住宅、商辦案等市場需求高，尤其明年又有兩大住宅案完工挹注，明年營運可期且看好未來整體營造市場商機表現。

達欣工程今年前三季除了公共工程、廠房工程案挹注外，還有總銷約6億元「東門馥寓」完工入帳，讓今年前三季營收 111.83億元、年增7.7%，毛利率 9.51%，稅後純益達9.1 億元、年成長率為5.6%，每股純益達3.5元、優於去年同期的2.65元。

展望第4季，達欣工手中總銷20.25億元的「信義文華」近期已拿到使照，惟因達欣工指出，交屋時程已屆年底，全案將跨年度入帳，成為明年業績來源。

達欣工目前已簽約工程案達19個、工程金額達898億元，認列入帳約65.2% ，總計達欣工在手、尚未認列工程案約313億元；達欣工今年新接工程案量約150億元左右，其中高科技廠房占有高比重。

達欣工表示，由於高科技廠擴廠積極，目前看來，未來三年依舊是擴廠高峰。

法說會 達欣

延伸閱讀

達欣工法說會／2025年業績看俏！「信義文華」、「達欣東匯」助攻

公共工程金質獎出爐 蘭嶼機場跑道整建入列

台南實踐街平交道 15日開放機車與行人通行

影／竹市北區公所當機？有市民國民年金1年沒入帳 還要重申請

相關新聞

中保科、調查局 簽署資安MOU

中保科（9917）昨（4）日與法務部調查局正式簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，展開雙方深度合作，共同致力於...

櫻花推進智能基地投資

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）昨（4）日召開法說，副總經理兼發言人賴宏奇表示，為應對未來需求增長，集團積極推進智能基...

達欣工明年營運可期

達欣工（2535）昨（4）日在法說會中表示，由於高科技廠持續擴廠，認為未來三到五年仍是擴廠高峰期，加上未來公共工程、住宅...

華固法說會／台中首推新案200戶全數完銷！未來4年完工量皆達逾百億

華固（2548）4日受邀參加群益金鼎證券舉辦之法說會，華固指出，今年兩大案「華固文林」、「 華固中原置地」已經全數交屋認...

第一金明法說 股利聚焦

第一金控將在明（2）日召開第3季法說會，市場聚焦股利政策、2025年第一銀行在川普政策下的獲利成長動能及因應對策。第一金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。