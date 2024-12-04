潤泰材法說會／規模化效益漸發酵 中南部滲透率擴大、德欣先進助攻

潤泰材（8463）4日法說會，潤泰材表示，今年以來營運雖受原料、電價上漲影響，惟前三季營收仍有48.14億元、年增24.1%，毛利率達12.46%，稅後純益達1.43億元、年成長率達76.5%，每股純益0.96元、優於去年同期的0.54元。

潤泰材表示，近年營運受到原物料、電價等成本上漲，影響營運表現，不過公司透過穩定生產，加上持續加大中南部市場滲透率，讓營運、獲利仍繳出穩定表現。

潤泰材指出，由於公司積極搶攻中南部市場，加上區域擁有高需求，讓公司決議在9月收購台泥位於雲林的預拌混凝土廠德欣先進。

潤泰材強調，在德欣先進加入後，產線上中下游一條龍供貨完備，潤泰材將擁有水泥、預拌混凝土、預鑄構件和建材等供貨能力，集團規模化、上下游垂直整合效益更能完整發揮，有利持續壯大國內市場占有率。