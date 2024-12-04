達欣工法說會／2025年業績看俏！「信義文華」、「達欣東匯」助攻

達欣工（2535）4日在法說會中表示，目前已簽約工程案達19個、工程金額達898億元，認列入帳約65.2% ，總計達欣工在手、尚未認列工程案約313億元；達欣工今年新接工程案量約150億元左右，其中高科技廠房占有高比重。

達欣工程今年前三季除了公共工程、廠房工程案挹注外，還有「東門馥寓」完工入帳，讓今年前三季營收111.83億元、年增7.7%，毛利率9.51%，稅後純益達9.1億元、年成長率為5.6%，每股純益達3.5元、優於去年同期的2.65元。

達欣工指出，手中「信義文華」近期已拿到使照，惟因達欣工指出，交屋時程已屆年底，全案將跨年度入帳，成為明年業績來源。

展望2025年營運，達欣工指出，明年上半年不僅有「信義文華」完工挹注，下半年還有北市南港「達欣東匯」貢獻，在兩大新建案助攻之下，看好明年業績表現。