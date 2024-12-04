快訊

作家瓊瑤陳屍淡水住家 遺體已送至殯儀館…士檢檢官今晚相驗

馬龍到訪台積電 陸生團留深刻印象：肯定會再來台灣

瓊瑤逝世「小燕子」出現了 趙薇遭封殺消失3年首度發文

望隼營收／11月2.28億元、年減14.36% 船期遞延導致

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

望隼（4771）4日公告11月合併營收2.28億元，較上月減少26.66%，較去年同期減少14.36%，減少主因是因為船期延遲導致收入認列遞延至下個月；累計今年前11月合併營收將近27.8億元，較去年同期成長19.47%，創同期新高。

公司表示，由於日本及中國大陸客戶因應備貨需求的訂單回流，加上矽水膠產品已陸續出貨至中國大陸客戶，可望持續挹注望隼下半年之合併營收，故今年累積合併營收表現較去年同期有顯著躍升。

展望後市，望隼表示，綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。中國大陸市場雖然今年成長力道不如往年強勁，但因應新品項推出刺激消費，中國大陸及日本客戶持續有新訂單的挹注，全年度的營收仍有亮眼成長性。明年望隼將陸續取得美國、日本的矽水膠證照，可望為2025年的營收貢獻一波成長。

營收

延伸閱讀

籃球／南韓突宣布戒嚴震撼體壇！B聯賽球隊急問：能不能回日本？

板橋人現買現吃！日本熱銷百萬顆「焦糖乳酪蛋糕」快閃板橋　超強「冰烤舒芙蕾、濃郁生乳捲」全都吃得到

增進中日人員往來 日本將放寬中國人入境簽證申請條件

嘉市國際管樂節4場室內演出 12/11起免費索票

相關新聞

華固法說會／台中首推新案200戶全數完銷！未來4年完工量皆達逾百億

華固（2548）4日受邀參加群益金鼎證券舉辦之法說會，華固指出，今年兩大案「華固文林」、「 華固中原置地」已經全數交屋認...

羅昇11月營收勁揚77%

佳世達集團旗下羅昇企業昨（3）日公布11月自結合併營收達4.14億元，月增0.7%、年增77.6%；累計今年前11月合併...

京城銀前11月EPS 4.12元

京城銀行（2809）昨（3）日公布自結11月獲利，11月單月稅前盈餘5.8億元、稅後純益4.2億元，11月單月獲利較前月...

正隆客戶拉貨 銷售看增

工紙大廠正隆（1904）11月已看到年節拉貨需求出籠，推估11月工紙銷售月增最少一成。看好年底各家企業趕出貨旺季加持，中...

國光生明年產能拚倍增

國光生（4142）董事長詹啟賢昨（3）日表示，由於CDMO代工成績備受肯定，已接到歐洲長期合作夥伴賽諾菲藥廠產能擴大需求...

和泰揪伴攻AI移動服務

和泰車（2207）為加速MaaS（智慧移動服務）領域的創新成果，與加速器StarFab Accelerator（Star...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。