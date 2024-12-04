望隼營收／11月2.28億元、年減14.36% 船期遞延導致

望隼（4771）4日公告11月合併營收2.28億元，較上月減少26.66%，較去年同期減少14.36%，減少主因是因為船期延遲導致收入認列遞延至下個月；累計今年前11月合併營收將近27.8億元，較去年同期成長19.47%，創同期新高。

公司表示，由於日本及中國大陸客戶因應備貨需求的訂單回流，加上矽水膠產品已陸續出貨至中國大陸客戶，可望持續挹注望隼下半年之合併營收，故今年累積合併營收表現較去年同期有顯著躍升。

展望後市，望隼表示，綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。中國大陸市場雖然今年成長力道不如往年強勁，但因應新品項推出刺激消費，中國大陸及日本客戶持續有新訂單的挹注，全年度的營收仍有亮眼成長性。明年望隼將陸續取得美國、日本的矽水膠證照，可望為2025年的營收貢獻一波成長。