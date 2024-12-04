華固法說會／台中首推新案200戶全數完銷！未來4年完工量皆達逾百億

華固（2548）4日受邀參加群益金鼎證券舉辦之法說會，華固指出，今年兩大案「華固文林」、「 華固中原置地」已經全數交屋認列完畢，合計完工量78億元，雖然今年完工案量較少，但未來4年完工量皆達百億元以上，其中2028年將達高峰，完工量達521億元。

華固指出，「華固文林」於第3季已經全部交屋認列，廠辦案「華固中原置地」扣除承諾新北市府的保留戶，也已全部認列，由於今年有廠辦的關係，推升前三季毛利率來到35％。

預售個案方面，華固指出，目前在手個案位置上，台北市北投區、中山區、南港區、信義區及大安區等都有建案，新北市在三重、中和、新店、泰山等，台中則是公司近年新的戰略開發領域，其中「經貿五路案」的一塊基地作為華固品牌館，預計下週舉辦開幕儀式，屆時將正式宣示華固進入台中。

值得注意的是，華固近年積極布局台中市場，目前手上已有五大塊基地，分布水湳經貿園區與14期重劃區等，其中今年台中首推新案「華固頂滙」全案案共260戶，第一階段開放200戶銷售，已經全數完銷，華固指出，剩下60戶保留，將等市場狀況好一點後再擇機推出。

推案上，華固今年新推案量金額達522億元，明年預計推案量415億元，包括總銷302億元的商辦大案「正大北投案」、總銷56億元「文林北路三案」等，2026年推案量則達571億元。

完工案量方面，華固指出，明年有四大案可完工交屋，完工量達283億元，其中兩個住宅案「華固大安學府」、「華固得月」已經完銷，另外兩個商辦案「華固中央置地」、「華固時代置地」待完工後，預計可吸引企業進駐，2026年完工量102億元，2027年完工量205億元，2028年將達高峰，完工量521億元。

華固指出，目前已推案量達774億元，扣除已經完工的兩案外，一半以上的個案已經完銷或接近完銷。

股利政策上，華固指出，各年股東紅利總額不低於本期可分配盈餘註之50%，其中現金股利不低於股東紅利總額60%，公司實行均衡股利政策，希望股利長期穩定發放，未來5年以每年現金股利發放高於5元為預定目標。