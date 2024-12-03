國光生明年產能拚倍增

國光生（4142）董事長詹啟賢昨（3）日表示，由於CDMO代工成績備受肯定，已接到歐洲長期合作夥伴賽諾菲藥廠產能擴大需求通知，明後年營運都很可期待。

展望明年，國光生將重點放在產線效率提升及資源整合，並完成法規要求，預估2026年達到產能倍增目標；國光生與韓國第一大眼藥廠SCD合作生物相似藥Eylea充填與滅菌訂單，也有機會自明年首季起開始出貨韓國、歐洲及加拿大市場。

國光生技子公司安特羅的腸病毒71型疫苗，也將自明年起將產線由國家衛生研究所院先導工廠，拉回到國光生技的細胞培養廠生產，產能可大增數倍達年30萬劑，安特羅的腸病毒71型疫苗將在明年下半年正式向越南申請上市許可，目標2026年在越南上市。