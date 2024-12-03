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美國事前不知南韓要實施緊急戒嚴令 密切關注局勢發展

兒少網路成癮 87%曾有社群恐慌 會產生焦慮、自卑等負面情緒

和泰揪伴攻AI移動服務

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和泰車（2207）為加速MaaS（智慧移動服務）領域的創新成果，與加速器StarFab Accelerator（StarFab）共同成立「和泰集團x StarFab加速器」，聚焦AI移動服務，募集具AI與數據治理相關技術的新創團隊。

和泰集團近年積極投入MaaS領域，逐步擴展和泰MaaS服務生態系，已推出了iRent、yoxi、去趣等知名移動服務，期盼在汽車銷售業務之外、為用戶提供更多元的移動服務。

此次和泰集團將以其於汽車產業的多元場域與市場通路，結合StarFab在創新加速領域的專業經驗，透過加速器機制進行外部創新。將針對兩大領域：AI賦能與個人化體驗、數據與資安管理進行優化探索，推動和泰集團與新創團隊在技術創新、產品應用及市場推廣方面的深度合作，共同強化汽車產業價值鏈。

AI 和泰車 生態

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