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京城銀自結累計前11月 EPS 4.12元 稅後純益年減逾17%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

京城銀行（2809）自結11月單月稅前盈餘5.81億元，稅後純益4.27億元，11月單月獲利較前月大幅成長逾五成，累計今年1~11月稅前盈餘達60.35億元，稅後純益45.74億元，稅後純益較去年同期衰退17.9%。累計每股稅後純益（EPS）4.12元。

京城銀11月獲利表現回升到正常的平均單月獲利區間，較前月大幅增加逾五成，但累計前11月獲利較去年同期仍衰退達17.9%。在2024年僅剩下12月最後一個月之下，且今年前11月累計獲利相較去年全年成績還有約17億元左右的不小落差，因此若12月維持正常單月獲利表現，則京城銀2024全年獲利仍將難以脫離比去年衰退的局面。

不過，京城銀的資產品質仍維持一貫的優異穩健水準，截至11月底全行逾放比為0.02%，備抵呆帳覆蓋率為6,160.90%，總放款覆蓋率為1.29%。

EPS 京城銀行

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