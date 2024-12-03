聚陽營收／船期影響 11月25.81億元較上月下滑、第4季估90億元

聚陽（1477）3日公告11月營收25.81億元，年增6.84%、月減2.5%，為近七個以來低點，但仍好過去年同期。聚陽表示，11月營收受到海運塞港影響，船期不穩定，部分營收將遞延到12月認列，預期12月營收將是第4季月營收最高的月份。聚陽累計前11月營收319.96億元，年增9.49%。

聚陽原先預期下半年營收將達200億元，不過，全球諸多港口壅塞問題，導致出貨遞延、營收波動，預期聚陽第4季營收將由原先預估的95億元，下降至90億元上下，但仍將創同期新高。此外，聚陽表示，第4季毛利率可望較第3季大幅改善，主要是第3季出貨高峰造成趕工加班，人力成本增加，第4季加班時數下降，整體營運成本改善，估有利毛利率回升。

聚陽目前訂單能見度已達明年上半年，整體接單暢旺。聚陽表示，明年首季報價已調漲，將漲中高個位數，主要反映東南亞人力成本上升，以及關稅變動等成本，同時以目前在手訂單來看，出貨量也將增加，在價量俱揚的推升下，預期明年首季營收可望維持雙位數年增率。同時第2季接單可望更明朗，預期美國下任總統川普正式就職後，關稅政策定案，將使原先觀望的訂單開始出籠，且轉單效益將陸續浮現，出貨量可望挑戰雙位數成長，整體而言，對明年上半年看法樂觀。

從客戶結構來看，聚陽日系客戶和美系客戶明年皆可望有不錯的表現，其中，日系客戶主要受惠於持續展店，需求增加，而美系客戶主要迎來回補庫存的需求。

在產能規劃上，聚陽薩爾瓦多新廠已於10月投產，初期稼動率仍低，公司規劃將設立約20條產線，主要將發揮地理位置優勢，爭取更多來自美國訂單，預期明年貢獻度將提高。孟加拉新廠預計於明年第2季完工投產，粗估產能增加約5%，後續也將開始規劃印尼第四廠的啟動計畫。市場預期聚陽2025年產能可望增加8~10%。