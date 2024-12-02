晶碩11月營收年減23% 永信建年減71%

晶碩（6491）昨（2）日公告11月營收5.78億元，年減23.85%、月減3%，連二個月營收雙位數年減，顯示今年雙11購物節需求是有史以來最差的一次，拉貨動能疲軟。累計前11月營收61.97億元年減 0.39%，今年以來首度由增轉減。

晶碩表示，11月營收雙衰主要反映中國大陸景氣不佳，以及今年雙11檔期提前10月下旬開賣，因此整體拉貨力道不如往年。

【記者吳秉鍇／高雄報導】永信建（5508）昨（2）日公布11月營收表現，持續受到「金龍海嘯」影響，單月3.87億元，年減71%。該公司並指出，對於短期營運持保守態勢，惟明年四個新案銷售將如期啟動。

以11月營收來看，單月為3.87億元，雖較10月的3.77億元，略增2.6%，但與去年同期的13.36億元相比，年減71%；累計今年前11月營收則達97.98億元，年增幅度達37.8%。