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晶碩營收／雙11檔期低迷 全年營收拚正成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶碩（6491）2日公告11月營收5.78億元，年減23.85%、月減3.0%，連續二個月營收年減雙位數，顯示今年雙11購物節需求是有史以來最差的一次，拉貨動能疲軟。累計前11月營收61.97億元年減0.39%，今年以來首度由增轉減。

晶碩表示，11月營收雙衰主要反映中國大陸景氣不佳，以及今年雙11檔期提前10月下旬開賣，因此整體拉貨力道不如往年。由於中國大陸市場仍看不到好轉跡象，市場也預期，晶碩明年在價格上會有較大的折讓空間，以利訂單爭取。

晶碩掛牌以來，營收連年成長，連續五年創下歷史新高，今年營收動能明顯不如往年，主要受到中國大陸市場影響。中國大陸市場今年從618檔期開始，買氣明顯疲軟，下半年旺季也缺乏追貨動能，連累旺季營收表現。

晶碩表示，目前看來12月營收會比11月回升，主要是代工客戶庫存回補，因此，預期今年全年營收與去年相當，但仍會維持成長。

晶碩目前訂單能見度已達明年農曆年，不過，中國大陸市場仍未見好轉跡象。法人估，中國大陸市場的衰退對晶碩營收影響約達三成。主要是市場競爭白熱化，過去二年當地市場價格下滑了約二成，使晶碩面臨價格下降與客戶流失兩大挑戰。對此，晶碩表示，公司策略一向不願降價競爭，2025年將視客戶下單量與市場平均價格水準，機動調整產品售價。

日本市場目前則相對樂觀，明年營收可望有雙位數成長。歐洲市場因基期低，則可望有翻倍成長。晶碩目前前十大客戶仍以日本客戶為主，不過，部分日本客戶亦有出貨到中國大陸，因此，中國大陸經濟是否扭轉對晶碩營運仍有很大的連動。

晶碩也期待矽水膠的業績貢獻可以補上中國大陸市場疲軟的缺口，包括已取得透片證照的歐洲市場，以及今年陸續取得透片和彩片證照的日本市場，不過，仍需視市場接受度而定。另外，台灣、美國市場矽水膠亦可望陸續取證，為中長期營運帶來動能。

晶碩 營收

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