第一保法說會／前三季賺贏去年 股利有機會高於前一年

第一保（2852）2日於證交所舉行法人說明會，第一保前三季稅後純益為7.78億元，每股稅後純益為2.58元，創歷史同期新高，2023年稅後純益6.36億元，每股稅後純益2.11元，2023年發放現金股利1.13元。法人看好，第一保今年前三季已經賺贏去年整年，2024年的現金股利將比前一年更好。

第一保發言人吳東穎表示，股利政策部分，公司年度結算如果有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提20%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達第一保資本總額時不在此限。第一保2023年的現金股利為1.13元、2022年0.72元，法人認為，今年前三季已經賺贏去年，2024年的現金股利可以期待、非常有機會超過前一年水準。

吳東穎表示，第一保簽單保費，截至今年第3季，簽單保費為68億元8455萬元。近三年的簽單保費業績逐年成長；自留保費部分，截至2024年第3季，自留保費為53億元7,750萬元，近三年的自留保費收入也逐年提高。

業務結構部分，今年第3季與去年同期相比，在去年第3季業務占比前三大為汽車任意險、火災保險、汽機車強制險，今年第3季業務占比前三大為汽車任意險、火災保險、工程新種保險。

吳東穎指出，其中汽車任意險，占比為51.51%，較去年同期下降3.95%，火災保險占比18.07%，較去年同期上升1.09%，工程新種保險部分為8.93%，較去年同期上升1.14%，第一保會逐年提高平衡業務比重，提高企業保險占比。

資產配置上，截至今年第3季，資產配置總額為164.2億元，第一保前五大資產配置依序為金融機構存款、占35.9%，第二大為股票，占19.53%，第三大為公司債，占11.92%，第四大為金融債券，占11.5%，第五大為不動產部分占8.49%。

財務概況部分，今年第三季營業收入58億7,211萬元；自留綜合率部分，第一保自留綜合率為91.87%，自留滿期損失率為55.17%，自留費用率為36.70%。

投資損益、核保損益、稅前損益部分，目前投資損益截至今年第3季為3億9,547萬元，核保損益為5億2711萬元，稅前損益為9億2,258萬元，本期淨利與每股盈餘，目前本期淨利截至今年第3季為止，7億7,825萬，每股純益為2.58元。資本適足率部分，主管機關要求200%，但第一保截至今年第2季為864.40%，今年前三季止，淨值28.91元。

信用評等部分，吳東穎提到，中華信評認為第一保擁有非常強健的資本與獲利能力，以及極佳的流動性結構，中華信評今年11月最新評等結果，將第一保的財務實力與發行體信用評等維持「twAA」展望為穩定，美國標準普爾公司評等第一保為A-，展望為穩定。

第一保員工總人數目前為843人，資本額為30.12億元，營運據點共有五個分公司、28家服務中心及3家通訊處。截至2024年11月1日止，目前金融機構的股東人數有7人，持股比例占0.74%，其他法人有205人，持股比例占35.06%，個人股東有21,452人，持股比例占57.4%，外國機構及外國人共有93人，持股比例占6.8%，股東人數合計為21,757人。